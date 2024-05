Verkehr in Meerbusch 44 neue Parkplätze für Pendler

An der Grenze zwischen Osterath und Bovert tut sich gerade viel: In diesen Tagen beginnen die Bauarbeiten für den Bahnübergang, an dem künftig der Autoverkehr in einem Kreisel unter den Gleisen der Bahn geführt werden sollen. Stadt Meerbusch, der Landesbetrieb Straßen NRW und die Deutsche Bahn arbeiten hier gemeinsam daran, die lange beklagte Verkehrslage in Osterath zu verbessern. Begleitend dazu soll nun eine weitere Verbesserung für den Verkehr entstehen: Zwischen dem Edeka-Supermarkt und dem Bahnhof will die Stadt einen neuen Park-and-Ride-Platz bauen.