Bürgerservice in Meerbusch 400 Seiten werden in neue Stadt-Homepage übertragen

Noch in diesem Jahr soll die städtische Internetseite www.meerbusch.de ein neues Gesicht bekommen. Informationen und Dienstleistungen für die Bürger werden dann übersichtlich und in modernem Design präsentiert – mit einer besonderen Fokus auf der Nutzung auf mobilen Endgeräten wie Handy oder Laptop. Bis die Neuauflage tatsächlich online gehen kann, steht für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung jedoch viel Arbeit an.