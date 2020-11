Meerbusch : 40 Grundschüler in Quarantäne

Meerbusch Neben den Kindern sind an der Brüder Grimm Schule eine Lehrkraft und drei Betreuer aus der OGS unter Quarantäne gestellt. 109 Personen in Meerbusch sind mit dem Coronavirus infiziert.

(RP) Nachdem ein Schüler an der Brüder Grimm Schule in Büderich positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sind 23 Schüler einer Klasse, 17 Kinder der OGS sowie eine Lehrkraft und drei OGS-Betreuungspersonen unter Quarantäne gestellt. Wie der Rhein-Kreis Neuss mitteilte, ist ein 85-jähriger Mann aus Rommerskirchen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 46. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1161 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 67 in einem Krankenhaus. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 521 in Neuss, 175 in Dormagen, 139 in Grevenbroich, 109 in Meerbusch, 81 in Kaarst, 57 in Rommerskirchen, 44 in Jüchen und 35 in Korschenbroich. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt aktuell für den Rhein-Kreis Neuss bei 126,4. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 4 505 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Zurzeit sind 2817 Personen als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.