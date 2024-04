Soziales in Meerbusch 33.240 Euro für 21 Vereine und Einrichtungen

Gleich 21 Vereine und Einrichtungen im Stadtgebiet durften sich jetzt über einen kleinen Geldregen freuen. Die Sparkasse Neuss hatte in ihre Filiale an der Dorfstraße in Büderich geladen, um dort Vertretern dieser Institutionen insgesamt 33.240 Euro aus dem Prämienlos-Zweckertrag auszuschütten. Geld, das hilft, geplante Projekte umzusetzen und dringende Anschaffungen zu tätigen.