Wohnen in Meerbusch 31 Wohnungen an der Gonellastraße geplant

Das Autohaus Albrecht an der Gonellastraße in Lank wurde 2019 geschlossen. Seitdem plant das Büro RKW Architektur+ dort das Projekt Gonella Höfe. Im Planungsausschuss beschäftigten sich nun die Politiker erneut mit dem Projekt, nachdem es vor zwei Jahren zum ersten Mal präsentiert worden war. Derzeit sollen in der zwei- bis dreigeschossigen Wohnanlage mit einem zurückgesetzten Dachgeschoss 31 Wohneinheiten und eine Tiefgarage entstehen. Mit einem Hochparterre sollen die Bewohner im Erdgeschoss Privatsphäre und nutzbare Terrassen erhalten. Anstelle von Balkonen sind Loggien geplant.