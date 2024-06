Jubiläum in Büderich 25 Jahre Brauereiausschank Gulasch

Eigentlich ist der Name irreführend. Denn das, was das „Gulasch“ in Büderich an Gerichten und Events anbietet, geht weit über die Küche eines Brauhauses hinaus. In den 25 Jahren seit der Eröffnung haben nicht nur die Wirte gewechselt – die Speisekarte hat eine ganz andere Bedeutung erhalten. „Wir sind filigraner geworden“, fasst Alex Georgiadis zusammen.