Polizei in Meerbusch 23-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Lötterfelder Straße wurde am Freitag (18.08.) gegen 13.40 Uhr eine 23-jährige Frau aus Heiligenhaus lebensgefährlich verletzt. Sie hatte in Höhe des Parkplatzes der dortigen Kita auf dem Bordstein gesessen. Ein 48-jähriger Mann aus Meerbusch rangierte seinen LKW samt Auflieger im dortigen Wendehammer. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Auflieger beim Wendemanöver mit der auf dem Bordstein sitzenden Frau, die durch den Zusammenstoß nach erstmedizinischen Einschätzungen lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte mit dem zentralen Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Lötterfelder Straße gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen, die beim Vehrkehrskommissariat 1 geführt werden.