Rekordjahr 2023 Stellen in der Geflüchtetenberatung unbesetzt

Das Ringen darum, Geflüchtete in geeigneten Unterkünften unterzubringen, ist eine der aktuell drängendsten Aufgaben der Stadt Meerbusch. In Osterath wurden mit dem ehemaligen Gelände der ehemaligen Q1-Tankstelle an der Insterburger Straße und dem Parkplatz der Sportanlage Krähenacker zwei entsprechende Standorte gefunden, die Suche nach weiteren läuft im gesamten Stadtgebiet.