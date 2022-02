Polizei in Meerbusch : 18-jähriger Raser kracht in zwei geparkte Autos

Büderich Der Fahrer räumte gegenüber der Polizei den Konsum von Cannabis ein. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

(RP) Bei einem Unfall in Büderich geht die Polizei von einem Rennen als Ursache aus. Ein 18-jähriger war am Donnerstag (24.02.) gegen 9.45 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz C 300 über die Niederdonker Straße mit mutmaßlich stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei geparkten Wagen. Ein 50-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg konnte einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite verhindern. Alle betroffenen Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der finanzielle Schaden war erheblich. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der Spurenlage und Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass der 18-Jährige sich mit höchstmöglicher Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos verhalten hat. Sie ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der Fahrzeugführer räumte zudem den Konsum von Cannabis ein. Ein Urintest ergab Hinweise auf THC, den Hauptwirkstoff der Pflanze. Dem Heranwachsenden wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat in Kaarst hat die Ermittlungen übernommen.