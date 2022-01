Unfall in Meerbusch : 18-jähriger BMW-Fahrer landet betrunken im Vorgarten

In dem BMW hat sich nach dem Zusammenprall der Airbag geöffnet. Foto: RP/Polizei Rhein-Kreis Neuss

Nierst Ein 18-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen in Nierst mit seinem BMW in einen Vorgarten und daraufhin gegen einen Laternenmast gefahren. Der junge Mann war betrunken.

(RP) Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr ist die Polizei in Meerbusch zu einem Einsatz an der Straßenecke „Am Siegershof / Kullenberg" in Nierst gerufen worden. Als die Beamten dort ankamen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung.

Nach Zeugenaussagen war der Fahrer eines weißen BMW von der Straße abgekommen, in einen Vorgarten und daraufhin gegen einen Laternenmast gefahren. Infolgedessen war die Straße unbeleuchtet. Durch die Wucht des Aufpralls wurde im BMW der Airbag ausgelöst. Die Front des Autos wurde beim Aufprall zerstört.