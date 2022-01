Kirche in Meerbusch : 141 Katholiken aus Büderich traten aus der Kirche aus

Büderich Derzeit hat die Gemeinde St. Mauritius und Heilig Geist 7177 Mitglieder. Die Feier der Erstkommunion ist nach wie vor beliebt. 70 Kinder nahmen im vorigen Jahr daran teil.

Auch vor der katholischen Kirche in Meerbusch hat die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht Halt gemacht und Auswirkungen auf die jährliche Statistik gehabt. „Der Blick in die Statistik spiegelt das geistige Leben in der Gemeinde nur schwach wider“, sagt Pfarrer Michael Berning. Doch zeigten die Zahlen einen coronabedingten Trend und erlaubten auch einen Einblick in die allgemeine Kirchendistanz. In der katholischen Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist in Büderich leben 7177 (Stand Jan. 2022) Katholiken. Taufen wurden im Jahr 2021 52 gefeiert (2020: 37, 2019: 75). Firmungen gab es für 33 Jugendliche (2020: 29, 2019: 43) und zur Erstkommunion gingen 70 Kinder (2020: 57, 2019: 69). Hier wird das Familienfest und die Feier für die Kinder nach wie vor gerne begangen. Auch wenn die Erstkommunionfeier coronabedingt nicht in dem einen großen Gottesdienst, sondern in mehreren kleinen Feiern begangen wurde.