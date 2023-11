Kleine Paradiese Meerbuch zeichnet „Vorgärten des Jahres“ aus

Bürgermeister Christian Bommers hat jetzt im Rathaus die Gewinner ausgezeichnet. 15 weitere Einsender waren schon im Vorfeld mit Buchpreisen zum Thema belohnt worden. Bommers‘ Dank galt auch den Sponsoren Martin Bogie, Robert Selders, Anouschka Jentjens, Anja Schubert, Hendrik Bogie und Ulrich Wantikow: „Unsere heimischen Gartencenter und Gartenbaubetriebe sind die idealen Promoter unserer Initiative, weil Sie Ihre Kunden am besten beraten können, wie man fachgerecht Leben in den Vorgarten bringt.“ So konnten die sechs Preisträger neben der offiziellen Urkunde der Stadt und einem Blumenstrauß auch je einen Einkaufsgutschein im Wert von jeweils 250 Euro entgegennehmen. Michael Betsch, als Fachbereichsleiter unter anderem für die städtischen Grünflächen verantwortlich, und seine Fachkollegin Anna Hardenberg hatten als Jury über die eingesendeten Bilder entschieden. „Dabei ging es nicht einfach um den optisch schönsten Vorgarten, sondern um eine naturnahe Gestaltung mit heimischer Artenvielfalt“, so Christian Bommers.