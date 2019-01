Städtefreundschaft Meerbusch-Fouesnant: Freunde aus Fouesnant kommen nach Meerbusch

Der deutsch-französische Jahresplaner steht. Denn auch im neuen Jahr besuchen sich Meerbuscher und ihre Freunde aus Fouesnant regelmäßig.

Über Himmelfahrt dann wieder die traditionelle Fahrt der Meerbuscher nach Fouesnant. Abfahrt mit dem Bus ist am 30 Mai, Rückkehr am 2. Juni. Für das gleiche lange Wochenende ist auch wieder ein Sportleraustausch zwischen beiden Städten geplant, der in Meerbusch stattfinden soll. Wenn am ersten Juli-Wochenende in Düsseldorf das Frankfreichfest gefeiert wird, sind die Tänzer und Musiker aus Fouesnant bereits Stammgäste am Rheinufer. Am 2. August führt eine Tour zum Fest rund um „Moules frites“ (Miesmuscheln) wieder nach Fouesnant. Und dann der Höhepunkt im freundschaftlichen Jahreskalender: Die Meerbuscher wollen im Dezember in Fouesnant einen kleinen Weihnachtsmarkt organisieren.