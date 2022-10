Junge Religionslehrerin : Missio canonica für Osteratherin Krien

Sarah Krien ist 28 Jahre alt und lebt seit Mai in Osterath und unterrichtet in Nettetal. Sie mag die räumliche Trennung zwischen Wohn- und Arbeitsort. Foto: krien

Meerbusch Im Religionsunterricht der 28-jährigen Grundschullehrerin spielt keine Rolle, wie der Gott der Kinder heißt. Sie lebt in Meerbusch, arbeitet in Nettetal und genießt die Trennung von Arbeits- und Wohnort.

Ja, die 28 Jahre alte Sarah Krien ist in Meerbusch angekommen. Seit Mai diesen Jahres wohnt sie gemeinsam mit ihrem Freund in Osterath und schätzt die Nähe zur Natur, zum Wald, Feldern und Wiesen. Sie liebt das Schwimmen im Meerbad und den Blick auf den Rhein.

Aber auch beruflich ist die junge Frau, die ihre Heimat und ihre Familie im Rhein-Erftkreis hat, angekommen. Seit dem 1. Mai unterrichtet sie an einer katholischen Grundschule in Nettetal Mathe, Deutsch und katholische Religion. „Ich versuche in meinem Unterricht Kindern unterschiedlicher Religionen zu vermitteln, dass Glaube eine Heimat und ein Zuhause sein kann“, sagt Krien. Dabei spiele es keine Rolle, wie der Gott der Kinder heiße. Auch versucht die in einem katholischen Elternhaus geprägte Pädagogin den Jungen und Mädchen typische Feiertage wie St. Martin und Nikolaus, die auch in der Schule gefeiert werden näher zu bringen.

Info Die Missio canonica in der katholischen Kirche Auftrag Mit dem Antrag auf Erteilung der Missio canonica verspricht der Lehrer, den Unterricht nach der Lehre der katholischen Kirche zu erteilen. Auflage Er muss „in der Lebensführung die Grundsätze der Lehre der Kirche“ beachten.

Gerade ihre Mutter habe ihren Bruder und sie als kleines Mädchen immer mit in die Kindergottesdienste ihrer Heimatgemeinde mitgenommen. Nach der Kommunion wurde sie Messdienerin und später Leiterin der Messdienergruppe. Selbst während des Lehramtsstudiums in Siegen hat sie sich noch um die Messdiener in der Heimat gekümmert. Auch der Besuch des Weltjugendtages 2011 in Madrid hat die junge Sarah geprägt. Bei Studienbeginn sei es also naheliegend gewesen als Wahlfach die katholische Religion zu belegen.

Doch auch nach bestandenem Examen durfte sie nicht einfach Religionslehre erteilen, sondern musste erst die Missio canonica (Kirchliche Beauftragung zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichtes) beantragen. Die Bescheinigung wurde rasch ausgestellt, doch die feierliche Überreichung der Missio canonica erfolgte erst vor Kurzem im Aachener Dom. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Freund war sie nach Aachen gefahren, um im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes mit Weihbischof Karl Borsch die Urkunde überreicht zu bekommen – Workshops, Domführung und Sektempfang für die 40 jungen Lehrer inclusive.

Im Bistum Aachen unterrichten mit dieser Bevollmächtigung zirka 3200 Lehrerinnen und Lehrer Tag für Tag knapp 150.000 Schülerinnen und Schüler an ungefähr 700 Schulen im Fach katholische Religionslehre. „Indem diese Lehrerinnen und Lehrer dadurch den Schulen zur Erfüllung ihres Bildungsauftrages verhelfen, leisten sie einen maßgeblichen Dienst an der Gesellschaft“, teilt das Bistum mit.

Sarah Krien mag die räumliche Trennung von Arbeitsstätte und Wohnort. Deshalb kommt sie nach der Schule gerne nach Osterath zurück und kommt auch mit der Mentalität der Meerbuscher sehr gut zurecht. „Ich bin ein echter Kleinstadtmensch. Und in Meerbusch komme ich schnell an alles, was sich brauche“, gesteht die Neu-Meerbuscherin.