Hilfe für die Ukraine aus Meerbusch Meerbuscher Ärztenetzwerk für Ukraine-Hilfe ausgezeichnet

Über 500 Tonnen medizinische Hilfsgüter haben in den vergangenen 18 Monaten Meerbusch auf den Weg in die Ukraine verlassen. Möglich gemacht hat diese Welle der Hilfsbereitschaft das Niederrheinische Ärztenetzwerk NRNW unter Federführung von Markus Groteguth, Allgemeinmediziner aus Meerbusch. Noch immer spenden die angeschlossene Ärzte und Apotheker Hilfsmittel in das von Russland im Februar 2022 angegriffenen Land. Auch die Hilfsbereitschaft der Meerbuscher Bürger ist ungebrochen, hält der grausame russische Angriffskrieg doch bis zum heutigen Tag ungebrochen an.