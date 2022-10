Mobile Jugendarbeit : Ein offenes Ohr für junge Meerbuscher

May Peraus sucht den Kontakt zu den Jugendlichen nicht nur an deren Treffpunkten, sondern auch online. Foto: Endermann, Andreas (end)

Meerbusch Seit einem Jahr arbeitet May Peraus für die Mobile Jugendarbeit der Stadt. Kontakt zu den Jugendlichen findet sie auch im Internet.

Für May Peraus war es genau der richtige Schritt, als sie im vergangenen Jahr bei der mobilen Jugendarbeit der Stadt Meerbusch anfing. Seit fünf Jahren ist sie schon in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Zwei Jahre hat sie in einer Intensiv-Wohngruppe gearbeitet und dann zwei Jahre im Allgemeinen Sozialen Dienst Düsseldorf. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin daran gewachsen“, sagt sie. „Aber beim ASD war ich nicht mehr so nah an den Jugendlichen dran, denn dort habe ich hauptsächlich die soziale Arbeit gemanagt. Der direkte Kontakt hat mir gefehlt. Und als ich die freie Stelle hier in Meerbusch gesehen habe, fand ich das sehr spannend“, erzählt die 28-Jährige.

Jetzt ist sie gemeinsam mit Arne Klar Ansprechpartnerin für die Meerbuscher Jugend. Sie besucht Jugendliche an ihren Treffpunkten und veranstaltet Aktionen wie den „Meercheck“, die Skatepark-Eröffnung oder ein Programm zur Landtagswahl. Die große Vielfalt ihrer Arbeit ist es, die Peraus so viel Spaß macht. „Die Kooperationen mit den Schulen bei der Landtagswahl waren zum Beispiel sehr spannend. Da habe ich gesehen, wie politisch die Jugendlichen sind und welche Meinungen sie haben.“ Gleichzeitig arbeitet sie aber auch gerne im freizeitpädagogischen Bereich. „Mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten, Beziehungen aufzubauen, zusammen den Nachmittag zu verbringen und zu quatschen ist auch super“, findet die Jugendsozialarbeiterin. Ihr Job sei sehr flexibel und habe eine gewisse Unberechenbarkeit, was sie sehr schätze. Jeder Tag sei anders, im Vorfeld angestellte Planungen müssten manchmal spontan geändert werden. „Und wenn ich zu Jugendtreffpunkten fahre, kann es sein, dass keiner da ist. Oder aber ganz viele.“

Info Mobile Jugendarbeit in Meerbusch Organisation Das Team der Mobilen Jugendarbeit besteht aus May Peraus und Arne Klar, die für die Stadt arbeiten. Aufgaben Das Duo sucht Jugendliche im Alltag auf, hilft bei Problemen und veranstaltet Aktionen für junge Menschen.

Die Jugendlichen, mit denen sie zu tun hat, sind sehr unterschiedlich. „Die kann man schon lange nicht mehr über einen Kamm scheren“, sagt sie. Sozial Schwächere, Reichere, Skater oder Anime-Liebhaber, die Spanne sei groß. Orte zu finden, wo die Jugendlichen sich aufhalten, sei allerdings sehr viel schwieriger geworden, denn die klassischen Treffpunkte im Stadtgebiet würden langsam aussterben. „In Osterath gibt es noch die Katakombe. Die Oase soll dieses Jahr schließen. Für Kinder haben wir die Arche Noah. Die Pfadfinder und den Abenteuerspielplatz gibt es auch noch. Aber richtige Jugendtreffs oder -Cafés sterben aus – was auch daran liegt, dass die Einrichtungen nicht mehr richtig genutzt werden. Da gibt es einen Wandel“, erzählt die Jugendsozialarbeiterin. Das sehe man auch an den Sportvereinen, die immer weniger Nachwuchs hätten. Daher sind die mobilen Jugendsozialarbeiter jetzt auch viel im digitalen Raum unterwegs. Peraus versucht, über Instagram Kontakt zu den Jugendlichen zu bekommen. Sie lädt Storys hoch, macht Umfragen und Quiz und lernt durch deren Reaktionen ihre Follower – die jungen Menschen, mit denen sie arbeitet – kennen.

Für Peraus ist es ideal, dass die mobile Jugendarbeit jetzt einen männlichen und einen weiblichen Mitarbeiter hat. So könne jeder Jugendliche einen passenden Ansprechpartner finden. Ihr Kollege Arne Klar habe nie Probleme gehabt, auch mit Mädchen in Kontakt zu kommen. Manchmal habe es aber schon anfangs komische oder skeptische Blicke gegeben, wenn der Jugendsozialarbeiter Mädchengruppen angesprochen habe. „Zu Zweit ist das leichter“, findet die 28-Jährige. Am wichtigsten ist Peraus, Vertrauen zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen. „Ohne eine Bindung macht die Arbeit keinen Sinn“, sagt sie. „Wenn sich die Kinder von selbst bei einem melden, ist das das größte Erfolgserlebnis.“ Es sei ein gutes Gefühl, wenn die Kinder wissen, dass es jemanden gibt, der nicht nur zuhören kann, sondern auch will.

Als Frau möchte sie gerne besonders die weiblichen Jugendlichen ansprechen. „Mir sind digitale Themen sehr wichtig. Viele suchen sich ihre Vorbilder, besonders was das Aussehen angeht, in der digitalen Welt, wo vieles nur gefaked ist. Das ist ein sehr gefährliches Thema und da würde ich gerne die Mädels stärken und sie darin unterstützen, sie selbst zu sein.“