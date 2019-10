Aktion am 3. Oktober : Skaten mit der Maus im Bestattungshaus

Beim Maus-Türöffnertag stellen sich Bestattungen Jäger und die Querkopf-Akademie mit ihrem Skatepark-Projekt gemeinsam vor.

So ungewöhnlich ist diese Partnerschaft, dass das Maus-Team vom WDR Fernsehen direkt begeistert war. „Am 3. Oktober feiern wir gemeinsam im Bestattungshaus Jäger in Osterath den Maus-Türöffnertag unter dem Motto ,Circle of Life: Sport für Körper, Geist und Seele’ – ist das nicht total schräg?“, fragen Ulla Bundrock-Muhs und Hanne Jäger.

Und so gibt es am Donnerstag ab 11 Uhr im und rund um das Bestattungshaus ein Programm, das beide Aspekte verbindet: Die Kinder können sich in der Trauerhalle und in der Werkstatt umschauen (11 bis 12 Uhr), in den 30 Jahre alten Volvo-Leichenwagen klettern, Särge und Urnen untersuchen und Fragen stellen. „Kinder wollen ganz praktische Dinge wissen, etwa: Wie lange hält so ein Sarg? Was ziehen Tote im Sarg an? Darf ich bei einer Beerdigung lachen?“, erzählt Hanne Jäger, die extra für den Aktionstag mit Teppichmesser und Kleber eine große Styropormaus gebastelt hat.