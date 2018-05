Meerbusch: Mataré feiert 50 Jahre Schulgeschichte

Meerbusch Zum großen Festakt anlässlich des Jubiläums der Schule kamen gestern Ehemalige, Prominente und auch die Tochter des Namensgebers Ewald Mataré nach Büderich und blickten in Vergangenheit und Zukunft des Gymnasiums.

Festlicher hätte die Jubiläumsfeier des Mataré-Gymnasiums kaum beginnen können als mit Beethovens "Ode an die Freude", gemeinsam gesungen von Schülern, Eltern und Lehrern. Die Europahymne passte auch zur Rede des NRW-Finanzministers Lutz Lienenkämper. Nordrhein-Westfalen sei ein Land im Herzen Europas, das für Weltoffenheit und Toleranz stehe. "Dafür brauchen wir Menschen, die den europäischen Gedanken mit Herzblut leben und weitertragen", sagte er. "Genau das geschieht hier am Mataré." Das Gymnasium könne stolz darauf sein, eine Europaschule zu sein. Lienenkämper selbst hat übrigens das Meerbusch-Gymnasium besucht. Deswegen könne er unbefangen und neutral über das Mataré reden, scherzte er.

Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage blickte auf die Gründungsjahre zurück: 1968 gründete der Kreis Grevenbroich die Schule, die damals noch den sperrigen Namen "Kreisgymnasium im Entstehen Büderich" trug. In das heutige Gebäude an der Niederdonker Straße zogen die Schüler erst 1975. Der Name "Mataré-Gymnasium" war ein Schülervorschlag. Mielke-Westerlage lobte: Sie sei überzeugt, dass der Weg, den die Schule in fünf Jahrzehnten gegangen sei, dem Namensgeber aus der Seele gesprochen hätte.