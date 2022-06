Stadtplanung : Beete vermeiden Starkregenschäden

Meerbusch Das Konzept Schwammstadt soll auch Meerbusch künftig vor extremen Wetterereignissen schützen. In Strümp sollen spezielle Beete gebaut werden, die Regenwasser aufnehmen und die Kanäle entlasten.

Der Starkregen, der im vergangenen Sommer in vielen Städten für massive Schäden gesorgt hat, ist an Meerbusch vergleichsweise harmlos vorbeigegangen. Dennoch bleibt die Befürchtung, dass es solche Ereignisse in Zukunft häufiger geben wird. Und weder in Meerbusch noch in anderen Städten ist das Kanalnetz dazu in der Lage, extreme Regenmengen aufzunehmen. Bei vollen Kanälen kann das Wasser nicht abfließen, gelangt in die Gewässer und überspühlt die Straßen, was Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden mit sich bringt und für Menschen eine Gefahr bedeutet.