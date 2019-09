Kunst entsteht am Computer : Aus Gesichtern werden Grafiken

Info

Vita Geboren in Bergisch-Gladbach, studierte Martina Ziegler Freie Kunst an der internationalen Fachhochschule für Kunst und Design in Köln, dann Visuelle Kommunikation an der HSD in Düsseldorf. Später arbeitete sie mit teils hohen Etats als Teamleiterin bei Werbeagenturen, parallel dazu als Künstlerin. Seit 2011 ist sie ausschließlich frei künstlerisch tätig. Martina Ziegler lebt in Meerbusch, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

Vernissage Zurzeit zeigt Ziegler eine Auswahl ihrer Werke in der Galerie Sander / Sohn am Fürstenwall 86 in Düsseldorf-Friedrichstadt.