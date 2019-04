An der Neusser Straße in Büderich : Lavendel und Rosen für die Verkehrsinsel

Mitarbeiter der Firma Bogie’s Pflanzenwelt haben am Mittwoch verschiedene Pflanzen in die neu gebaute Mittelinsel gesetzt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

An der Einfahrt nach Büderich blüht es schon bald. Die Idee zu dieser bunten Visitenkarte hatte die Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Wenn Meerbusch sich schon als „Stadt im Grünen“ bezeichne, müsse das auch deutlich sichtbar werden, sagt Michael Assenmacher. Deshalb regte der Technische Beigeordnete der Stadt an, markante und viel frequentierte Plätze mit Pflanzen zu verschönern. „Es sollte aber nicht nur Grünes wachsen, sondern auf Artenvielfalt geachtet werden“, wünschte er sich.

Sieben größere Gartenbaubetriebe in Meerbusch wurden eingeladen, ihre Ideen zu präsentieren, um sie dann möglichst in ihrem Umfeld umzusetzen. Sofort meldete sich Martin Bogie aus Büderich und fackelte nicht lange. In Sichtweite seiner „Pflanzenwelt“ wurde jetzt auf einer Verkehrsinsel an der Ecke Böhler- und Neusser Straße der graue Asphalt entsiegelt und durch Erde ersetzt.

Bogie-Baumschulleiter Saladin Alia: „Wir pflanzen 750 Lavendelstöcke und 300 rosa Rosen. Bei den Rosen haben wir auf eine bienenfreundliche Sorte mit offenen Blüten geachtet, damit ihre Staubgefäße Insekten anlocken.“ Dazu kamen 550 Gräser: „Lampenputzer, die bilden üppige Polster.“ Martin Bogie hat extra einen Nahbereich gewählt: „Das macht Sinn, so können wir alles auf kurzem Weg ordentlich in Schuss halten. Anfangs müssen wir natürlich viel wässern, das lässt sich aber lösen. In spätestens vier Wochen dürfte es hier überall blühen.“