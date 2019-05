Wechsel in der Stadtverwaltung Meerbusch : Marc Saturra ist neuer Justiziar der Stadtverwaltung Meerbusch

Passionierter Jurist mit Erfahrung, Humor und Vorliebe für viel Grün im Büro.

Marc Saturra, der seit Jahrzehnten in Pulheim lebt, absolvierte sein Jura-Studium mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht in Köln und die anschließende Referendarzeit am Landgericht Aachen. Zum Auftakt seiner beruflichen Laufbahn war er drei Jahre lang in einer Pulheimer Kanzlei als Anwalt tätig. Während dessen schrieb er seine Doktorarbeit über die „Lokale Agenda 21“ und die Möglichkeiten ihrer Umsetzbarkeit im kommunalen Bereich. „2003 bin ich dann bei der Stadt Grevenbroich zunächst als sachbearbeitender Jurist in der Abteilung Zentrale Dienste eingestiegen.“ Als Leiter des Bürgermeisterbüros und als Chef des Ressort für Rats-, Bürger- und Rechtsangelegenheiten sammelte Marc Saturra weitere Erfahrungen. „Jetzt hat mich die neue Aufgabe in Meerbusch gereizt.“ Auf die Stellenausschreibung der Stadt Meerbusch ist er nach eigenem Bekunden per Zufall gestoßen. „Beim Lesen wusste ich gleich, das ist was für mich.“