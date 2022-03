Mann aus Meerbusch verurteilt : Zigarettenmafia zu Gefängnisstrafen verurteilt

Düsseldorf/Meerbusch Ein Mann aus Meerbusch ist als Mitglied der sogenannten Zigarettenmafia zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die Bande war im November 2020 aufgeflogen.

Mit mehrjährigen Haftstrafen ist am Landgericht Düsseldorf am Montag der Prozess gegen fünf Mitglieder sogenannten polnischen Zigarettenmafia zu Ende gegangen. Die Männer müssen für zweieinhalb bis fünf Jahre ins Gefängnis. Einer von ihnen stammt aus Meerbusch .

Laut Urteil waren die Männer im November 2020 aufgeflogen. Damals hatte der Zoll in Bielefeld einen Lkw aus Polen kontrolliert und dabei 3,5 Millionen unverzollter und unversteuerter Zigaretten sichergestellt. Die Ware war offenbar für den Weitertransport nach Belgien vorgesehen. Bei anschließenden Durchsuchungen in Wohnungen und Lagerhallen in Meerbusch, Krefeld, Düsseldorf, Mönchengladbach und Tönisvorst hatte die Polizei anschließend 120.000 Euro in bar, weitere Zigaretten und auch einen „Schieß-Kugelschreiber“ sichergestellt.

Leben in Meerbusch : Das wünschen sich Senioren in Meerbusch

Begonnen hatte das Verfahren bereits im November. Seitdem hatte das Gericht 26 Verhandlungstage benötigt, um die kriminellen Machenschaften in einem wahren Mammutverfahren aufzuklären. Laut Staatsanwaltschaft hatte die Bande mit dem Schmuggel der Zigaretten riesige Gewinne erzielt. Die Männer hatten die gut 250.000 Stangen in Polen zu Preisen von rund 30 Euro gekauft und sie in Belgien oder Großbritannien bis 100 Euro oder mehr verkauft. Zigaretten sind in diesen Ländern nach wie vor deutlich teurer als in osteuropäischen Staaten.