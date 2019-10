Dienstjubiläum : 45 Jahre für Bender-Esser an der Maschine

Jeden Tag steht Manfred Münks an der inzwischen 20 Jahre alten Drehmaschine und sorgt dafür, dass Rohre gebohrt und auf Länge gebracht werden. Foto: RP/Mirjam Ratnann

Seit 1974 arbeitet Manfred Münks bei dem Metallunternehmen Bender-Esser in Lank. Inzwischen ist der 61-Jährige Dienstältester und für die Firmeninhaber wie ein Teil der Familie. Im kommenden Jahr will er in Rente gehen.

Schon mit 16 Jahren wusste Manfred Münks, dass er in der Metallbauindustrie arbeiten wollte. „Mich hat das sehr interessiert, an einer Maschine zu arbeiten“, erzählt der heute 61-Jährige, „und ich fand die Vorstellung, selbstständig arbeiten zu können, super.“ Doch die großen Unternehmen in der näheren Umgebung von Meerbusch wollten ihn nicht einstellen. „Ich bin auf einem Auge blind und auf dem anderen kurzsichtig“, sagt er, „daher wollten mich die Betriebsärzte nicht an die Maschinen lassen.“

Glücklicherweise hatte Münks auf der Sonderschule in Osterath einen Lehrer, der ihn bei seinem Vorhaben unterstützte und ihn mit der Bender-Esser GmbH, die damals noch Lonny-Bender GbR hieß, zusammenbrachte. Das Familienunternehmen, das 1974 gegründet wurde, wird inzwischen von Claudia und Frank Esser geleitet.

Direkt zur Firmengründung wurde Münks Teil des Teams. Seit dem 1. Oktober 1974 ist er als Dreher angestellt. Heute werden Dreher auch als Zerspanungsmechaniker bezeichnet. Jeden Tag steht Manfred Münks, im Blaumann und mit Arbeitsschuhen, an einer großen Maschine, an der er Hydraulikzylinder anfertigt. Dabei werden Rohre auf ein bestimmtes Maß aufgebohrt und anschließend innen geschliffen. Die fertigen Zylinder finden vor allem im Maschinenbau Verwendung. Aufgrund seiner Sehbehinderung arbeitet Münks mit besonders großem Werkzeug und inzwischen auch mit digitaler Unterstützung. Acht Stunden dauere dieser Prozess in der Regel, sodass pro Arbeitstag ein Rohr bearbeitet werde. „Es muss eben alles immer ziemlich genau sein“, so Münks.

Eine richtige Ausbildung durchlief der 61-Jährige bei Bender-Esser nicht. Die essentiellen technischen Dinge lernte er auf einer Schule. Doch der Großteil wurde ihm direkt bei der Arbeit beigebracht. „Das Schlimmste war es, das alles erstmal zu lernen“, erzählt der Junggeselle. Fast fünf Jahre habe die Lernphase gedauert. Nun, 45 Jahre später, ist Münks der Dienstälteste im Unternehmen und wird von seinen Chefs, die ihn „Manni“ nennen, wie ein Teil der Familie behandelt. „Das hier ist ein Familienbetrieb“, bestätigt Geschäftsführer Frank Esser, „jeder ist für jeden da, wie bei einer kleinen Familie“.

Auch wegen des familiären Umfeldes dachte Münks nie ernsthaft über einen Wechsel zu einem anderen Unternehmen nach. Durch den Umzug und den stetigen Wechsel von Maschinen sei es nie langweilig geworden. Während der Finanzkrise 2009 sei er kurzzeitig besorgt um seinen Job gewesen, da die Auftragslage stagnierte. „Da war es schon lange ruhig.“ Aber abgesehen davon, zog es ihn nie zu einem Großunternehmen. „Da ist man dann nur einer von vielen.“

Außerdem war die Mobilität für ihn immer ein wichtiger Faktor: „Wenn ich woanders hin gewechselt wäre, hätte ich auch immer schauen müssen, wie ich dann dahin komme“, erklärt der Dreher. Denn aufgrund seiner Sehbehinderung hat er nie einen Führerschein machen können und ist dementsprechend nur bedingt mobil. Zu dem Unternehmen, das seit 2004 im Gewerbegebiet In der Loh in Lank-Latum angesiedelt ist, hat Münks nur einen Fußweg von zehn Minuten. „Da habe ich großes Glück gehabt und bin froh, dass es so gekommen ist“, sagt Münks. In Lank besitzt er ein großes Grundstück und sei mit seinen Hobbys, wie beispielsweise Eishockey, gut ausgelastet.