Malwettbewerb in Meerbusch : Kinder malen für Umweltkalender

Rund 1000 Bilder wurden beim Malwettbewerb eingereicht, 13 werden gezeigt.

(RP) Umweltschutz aus Sicht von Kindern ist jährlich das Thema des Meerbuscher Umweltkalenders, der an alle Haushalte in der Stadt verteilt wird. Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Kinder der Grundschulen und Kindertagesstätten in Meerbusch an der Aktion teilgenommen. Rund 1000 Einsendungen sind bei der Stadt eingegangen. Themen waren unter anderem Blühwiesen für Bienen, Mülltrennung, Verzicht auf Plastik oder Maßnahmen gegen den Klimawandel.