Maimarkt in Meerbusch Kleine Kunstwerke und große Musik-Stars

Seine Bewunderung für den Ideenreichtum der auf dem Maimarkt vertretenen Händler fasst Holger Tiggelkamp vom Werbe-Interessen-Ring Osterath in einem Appell zusammen: „Unterstützt die lokale Wirtschaft!“ Auch Tafil Pufja, Geschäftsführer der Stadtwerke Meerbusch, richtet von der Bühne aus einige Worte an die Besucher. Dieses Jahr ist es möglich, eine Patenschaft für die Weihnachtsbeleuchtung in Osterath zu übernehmen. Wer beispielsweise einen Stern sponsern möchte, kann das mit einer einmaligen Zahlung von 155 Euro tun. Eine Namensplakette gibt es gratis dazu.