Veranstaltung in Meerbusch Osterath Maimarkt lockt mit buntem Programm

Erstmals wird sich die DJK Siegfried Osterath den Besuchern vorstellen. Verantwortliche des Tischtennisvereins werden auf dem Kirchplatz für eine Weile eine Platte aufstellen, an dem Jung und Alt gemeinsam zum Rundlauf antreten sollen. Der Meerbuscher Tanzsport-Club wird sich auf dem Fest mit verschiedenen Jugendgruppen präsentieren. Die Freiwillige Feuerwehr und Rebecca Klausmeier Stiftung sind mit einem eigenen Stand vor Ort. Am Oldtimer-Bus von Adenauer können die Gäste die neue Kollektion des Modeunternehmens aus Büderich erwerben. Neu dabei sind der Doctor Merch Store und der Spielzeugladen Event95. Von 13 bis 18 Uhr dürfen die örtlichen Einzelhändler ihre Geschäfte für die Kundschaft öffnen. Das gastronomische Angebot rund um den Kirchplatz ist vielfältig. An den Gastroständen können sich die Besucher Suppen, Steaks, Würstchen, Crêpes, Waffeln, Eis und andere Spezialitäten und Klassiker kaufen. Für Kinder wird auch einiges geboten, unter anderem können sie basteln, sich schminken lassen oder auf einer Hüpfburg austoben.