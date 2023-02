200. Veranstaltung in Meerbusch Männerfrühstück in Strümp feiert Jubiläum

Aus einem Kreis von neun Personen sind inzwischen Treffen mit 60 bis 80 Männern geworden. „Man wollte die Männer in die Kirche bringen“, hieß es in einem Gespräch mit der Rheinischen Post vor zwei Jahren über das Ziel der Veranstaltung. Die Frauen seien in der Gemeinde in Strümp schon in verschiedenen Gruppen engagiert. Nur in der Coronazeit fiel das Männerfrühstück aus. Die Themen befassen sich mit kommunalen und religiösen Fragen, mit medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, gehen aber auch in die Historie zurück. Als Referenten konnten Fachleute und Repräsentanten der Kommunal- und Landespolitik wie Ex-Landtags-Vizepräsident Oliver Keymis, Alt-Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage oder Landrat Hans-Jürgen Petrauschke gewonnen werden. Auch Pfarrer Saß, der inzwischen in Hückelhoven arbeitet, schaut gerne einmal mit einem Thema vorbei. Im September ist auch der jetzige Bürgermeister Meerbuschs, Christian Bommers, mit einem Vortrag zu Besuch. Um die richtige Mischung dieser Vorträge kümmert sich ein Leitungsteam, das derzeit aus Bernhard Kuntze, Friedemann Johst und Christoffer Kroll besteht.