Heimat Meerbusch : Von der Bankkauffrau zur Ordensfrau

Luzia Bodewig hat schon mit 15 Jahren eine Sehnsucht nach einem anderen Leben verspürt. Heute lebt die 31-jährige Meerbuscherin im Kloster. Foto: Bodewig

Büderich Luzia Bodewig aus Büderich hat vor knapp einem Jahr in Bad Driburg ihre ewigen Gelübde in der „Gemeinschaft der Seligpreisungen“ abgelegt. Sonntag besucht sie die Heimat und feiert an der Kapelle den Abschluss der Festoktav mit.

Viele Meerbuscher werden die junge Frau mit dem gewinnenden Lächeln noch aus ihren Zeiten als Messdienerin in der katholischen Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist in Büderich oder als Bankkauffrau bei der Volksbank in Büderich kennen. Auch Mitschüler und Lehrer werden sich bestimmt an die gemeinsame Schulzeit an der Städtischen Maria Montessori Gesamtschule in Büderich erinnern, an dem die heute 31 Jahre alte Luzia Bodewig im Jahr 2008 ihr Abitur machte. Lange Zeit lebte sie danach in der Schweiz, in Frankreich und in Bad Driburg.

Am kommenden Sonntag, 12. September, kommt die Ordensfrau Schwester Luzia auf Heimaturlaub an den Niederrhein zurück und wird gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern um 10.30 Uhr an der Kapelle den Abschluss der Niederdonker Festoktav mitfeiern. Bereits im Oktober 2020 hatte die Meerbuscherin in Bad Driburg ihre ewigen Gelübde in der Gemeinschaft der Seligpreisungen abgelegt. Coronabedingt kann die Feier in ihrer Heimatgemeinde jedoch erst jetzt, fast ein Jahr später, nachgeholt werden. Schwester Luzia wird während des Gottesdienstes zu den Besuchern sprechen und freut sich im Anschluss an die Messe auf Unterhaltungen mit „alten Bekannten“ in geselliger Runde.

Info Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam Gelübde Schwester Luzia Bodewig ist in den Orden der „Gemeinschaft der Seligpreisungen“ eingetreten. Am 10. Oktober 2020 hat sie die ewigen Gelübde der Armut, Ehelosigkeit und des Gehorsams abgelegt. Damit hat sich die junge Frau verpflichtet, in diesem Orden für immer Gott nachzufolgen. Die Feier fand in Bad Driburg statt. In Büderich wird das am Sonntag, 12. September, 10.30 Uhr, gefeiert.

Wie kam es, dass sie den Weg ins Kloster für sich gewählt hat? Schon im Alter von 15 Jahren habe sie, so erzählt Luzia Bodewig, eine Sehnsucht nach einem anderen Leben verspürt. Sie ging dieser Sehnsucht nach und fing an, zur sakramentalen Anbetung in St. Mauritius zu gehen. Außerdem begann sie, verschiedene Klöster zu besuchen. Waren ihre Betrachtungen anfänglich ausschließlich auf Gott gerichtet, so merkte sie bald, dass sie nicht nur Gott allein, sondern auch den Menschen ihr Leben schenken wollte.

An ihrem Orden gefällt Luzia Bodewig besonders die Internatonalität. „Die Gemeinschaft der Seligpreisungen ist auf allen fünf Kontinenten vertreten“, sagt die Schwester, die auch einen Bachelor in Religionspädagogik in Paderborn abgelegt hat. Außerdem habe ihr das ausgewogene Gemeinschaftsleben zugesagt, so dass sie im vergangene Jahr ihre ewigen Gelübde ablegte.