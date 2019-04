Autodiebe auf Tour : Unbekannte stehlen Mercedes GLS und Tesla

Ein Mercedes und eine Tesla-Limousine wurden gestohlen.

(RP) Autodiebe haben in Meerbusch in der Nacht zu Dienstag aus einer Grundstückseinfahrt an der Friedrich-von-der-Leyen-Straße in Ilverich eine weiße Mercedes Geländelimousine vom Typ GLS AMG entwendet. Laut Polizei fand der Diebstahl gegen 3.45 Uhr statt. Zwischen Montagabend, 21.20 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.50 Uhr, stahlen unbekannte Täter außerdem ein Elektromobil des Herstellers Tesla Typ Model S. Der Wagen stand zur Tatzeit in Langst-Kierst „Am Rheinblick“. Die Fahndung nach den Autos verlief in einem Fall bereits erfolgreich. Der graue Tesla konnte am Dienstagmorgen in Mönchengladbach an einem Feldweg im Ortsteil Winkeln sichergestellt werden.