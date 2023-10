Schauspiel im Forum Wasserturm Eine Wette bringt Damenbesuch auf den Hof

Wie es aber bei der Premiere von „Die Frollets kohme“ weitergeht, weiß Peter Pütz genau. Er hat den Schwank von Bernd Gombold in die rheinische Fassung und damit in die Mundart und nach Lank-Latum gebracht. In die Welt, wie sie dort in den 1970er Jahren aussah, darf das Publikum gleich beim Öffnen des Vorhangs eintauchen. Das von Günther Margielsky entworfene und vom Schreiner Wolfgang Knüpfer gebaute Bühnenbild passt perfekt zum Thema. Zu sehen ist eine Wohnküche, die von Details lebt – dem alten Herd, den dicken Holzscheiten darunter, der über die Szenerie gespannten Leine mit Socken, einer Wanduhr und dem Kalender von 1979 an der Wand. Auf der Eckbank rund um den Holztisch spielt sich fast alles ab. Aber auch der kleine, abseits stehende Tisch kann nicht übersehen werden. Hier sitzt während der kompletten Handlung Oma Josefa Schmitz, dargestellt von Liesel Beeck. „Ich bekieke“ ist einer ihrer kurzen Kommentare, mit denen sie das turbulente Geschehen begleitet. Sie ist dabei – und das ist für die Mittachtzigerin und das Ensemble wichtig.