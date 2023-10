Digitalisierung in Meerbusch Lorawan-Technik für die Stadt der Zukunft

Bei Lorawan handelt es sich um eine Technologie mit „unendlichen Anwendungen“, wie Niklas Loerper sagt. Er arbeitet in der Abteilung Chief Digital Officer der Meerbuscher Verwaltung daran, die Stadt bei der Digitalisierung auf den neusten Stand zu bringen. Das schließt zum einen die Digitalisierung der Abläufe innerhalb der Verwaltung sowie in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und den Bürgern ein, zum anderen arbeitet er an ambitionierten Projekten, die Meerbusch nach vorn bringen sollen.