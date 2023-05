Sport in Meerbusch SSV will OSV auf dem Weg zum Aufstieg stoppen

(cba) Der OSV Meerbusch hat die Rückkehr in die Bezirksliga wieder in der eigenen Hand. Da sein Aufstiegskonkurrent TSV Kaldenkirchen am zurückliegenden Wochenende mit 0:5 bei Spitzenreiter TSV Bockum unter die Räder kam, gehen die Osterather mit einem Drei-Punkte-Polster in das Saisonfinale, das noch drei Spiele bereithält. „Die Bockumer haben uns eine Steilvorlage geliefert. Nun sind wir am Zug“, sagt OSV-Coach Dennis Klein.