Lockdown in Meerbusch : Kein Umtausch-Betrieb nach Weihnachten

In den Tagen nach Weihnachten ist auf der Büdericher Dorfstraße meist viel Betrieb. Dieser jedoch bleibt 2020 aus. Foto: RP/Dominik Schneider

Büderich Normalerweise ist auf der Dorfstraße in Büderich viel los. Erst recht in den Tagen „zwischen den Jahren“. Im Lockdown sind die meisten Geschäfte jedoch geschlossen. Einige bieten einen Bestell- und Abholservice an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

An den ersten Tagen nach Weihnachten sind die Geschäftsviertel des Landes üblicherweise voll mit Menschen, die Gutscheine einlösen und ihre ungeliebten oder doppelten Geschenke zurückgeben und umtauschen. Doch wie so vieles verlief auch das in diesem Jahr ganz anders.

Am Montagvormittag ist die Büdericher Dorfstraße zwar nicht menschenleer, aber doch kaum besucht. Viele Ladenlokale sind wegen des Lockdowns geschlossen, die Schaufenster dunkel. Aber auch dort, wo es beispielsweise einen Bestell- und Abholservice gibt, ist nicht viel zu tun. Die Verkäufer stehen zumeist - augenscheinlich etwas gelangweilt - in den Läden herum und räumen Waren von A nach B.

Im Eingang von Spielwaren Mous grüßt ein beinahe lebensgroßer Lego-Weihnachtsmann, ist jedoch durch eine improvisierte Theke von der Kundschaft getrennt. Abgeholt werden darf hier, Beratung und Einkauf finden nur telefonisch statt. „Das Weihnachtsgeschäft war nicht gut“, sagt eine Verkäuferin, „und auch jetzt kommen kaum Kunden.“ Etwas sehnsüchtig blickt ein junges Geschwisterpaar auf die Spielzeuge im Schaufenster, aber durch den Laden stöbern darf es nicht. Dann radeln die beiden weiter – auf offensichtlich brandneuen Fahrrädern über den Gehweg. Es sind nur ewenig Menschen unterwegs, die Weihnachtsgeschenke können ausprobiert werden.

In der Kirche St. Mauritius stehen noch die Krippe und die Weihnachtsbäume. Auf den Bänken, von denen jede zweite mit einem Seil abgesperrt ist, liegen Grußkarten des Gemeindeverbandes, der den Gläubigen gesunde und hoffnungsvolle Weihnachten wünscht.