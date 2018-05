Meerbusch : Lob für drei Musikschüler aus Meerbusch

Meerbusch Mit tollen Ergebnissen im Gepäck sind Felix Koch, Jana Su Möller und Niclas Münker, allesamt Schüler der Städtischen Musikschule Meerbusch, vom Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Lübeck zurückgekehrt. Felix Koch brachte sogar das Kunststück fertig, in gleich zwei Wertungen einen Preis zu gewinnen. Mit 24 Punkten und einem ersten Preis belohnte die Jury sein Vorspiel mit der Posaune, 23 Punkte und einen zweiten Preis heimste Felix am Tenorhorn ein. 19 Punkte und das Prädikat "mit sehr gutem Erfolg teilgenommen" gab es für Niclas Münker am Euphonium. Mit gleicher Platzierung und gleichem Prädikat war auch Jana Su Möller an der Querflöte erfolgreich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die beiden Bläser werden von Peter Koch unterrichtet, Querflötistin Jana Su Möller lernt bei Musikschulleiterin Anne Burbulla. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage zeigte sich von den Ergebnissen begeistert: "Eine tolle Leistung - von den jungen Musikern, aber auch von unseren Lehrkräften, die die Schüler vorbereitet haben."

Insgesamt nahmen rund 2.600 junge Musiker aus ganz Deutschland am Bundeswettbewerb teil, rund 300 davon aus NRW.

(RP)