Streit um Lkw-Lärm : Nierster wollen mit NRW-Verkehrsminister Wüst reden

Mit diesem Verbotsschild an der Kreuzung Moerser Straße/Bergfeld sollen Schwertransporte durch Nierst unterbunden werden. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Seit langer Zeit ist der Lkw-Verkehr durch Nierst ein Ärger für die Anwohner. Passiert ist bislang jedoch wenig. Deshalb will sich der Bürgerverein nun an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst wenden, der am Montag nach Meerbusch kommt.

Nun soll es der Verkehrsminister richten: Beim Spatenstich zum Ausbau der A 57 am kommenden Montag will der Nierster Bürgerverein die Chance ergreifen, mit dem anwesenden NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) über den Lkw-Verkehr in Nierst zu sprechen. „Wir wollen auf der Autobahn eine Beschilderung, die die richtige Abfahrt zum Hafen ausweist“, berichtet Ulrich Fink vom Bürgerverein. Seit Jahren sind die tonnenschweren Transporter, die über Nierst die A 57 umgehen, ein Ärger für die Anwohner. Bisherige Versuche, eine Beschilderung über den Landesbetrieb Straßenbau NRW zu erreichen, seien jedoch erfolglos geblieben. Deshalb nun der Versuch, über den direkten Kontakt zum Ministerium einen Fortschritt zu erreichen.

Einen kleinen Erfolg können die Bürger dagegen bereits verbuchen. Seit wenigen Tagen steht an der Kreuzung Moerser Straße/Bergfeld ein Verbotsschild für Lkw-Verkehr über 3,5 Tonnen durch Nierst. Einzig Transporte bis Nierst sind erlaubt. Auch wenn sich Ulrich Fink und seine Mitstreiter über das Schild freuen, bleibt die Freude noch verhalten. „So früh lässt sich noch nicht sagen, ob das Schild etwas bringt“, sagt Fink. Denn er befürchtet, dass viele auch weiterhin – insbesondere ausländische Spediteure – die Strecke nutzen würden. Ein Grund dafür seien beispielsweise ungeeignete Navigationsgeräte, die nur für den Gebrauch in Pkw gemacht seien.

Aus diesem Grund hält der Verein auch an seiner angekündigten Demonstration am 4. Mai, fest. Bei der aktuellen Versammlung am Donnerstagabend hätten die rund 50 anwesenden Bürger einstimmig Unterstützung zugesagt. Um 11 Uhr wollen die Anwohner am kommenden Samstag vom alten Schulhof gegenüber der Kirche in Richtung Krefelder Hafen und wieder zurück marschieren. Fink hofft auf 100 Teilnehmer.