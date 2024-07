Literarischer Sommer in Meerbusch „Sommerschwestern“ in der Stadtbibliothek

Meerbusch · Im Rahmen des Festivals „Literarischer Sommer“ hat eine Lesung in Büderich stattgefunden. In den kommenden Wochen gibt es weitere Events und Autorenlesungen in verschiedenen Gemeinden beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze.

23.07.2024 , 13:00 Uhr

Bettina Schüren (Leiterin Stadtbibliothek), Maren Jungclaus (Literaturbüro NRW), Autorin Monika Peetz und Michael Krones (Abteilungsleiter Kultur bei der Stadtverwaltung Meerbusch, v.l.) beim Literarischen Sommer. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Zum nunmehr 25. Mal hat das deutsch-niederländische Festival „Literarischer Sommer“ Literaturbegeisterten der Region Werke von Autoren auf beiden Seiten der Grenzen nahe gebracht. Erstmals hat in diesem Zusammenhang auch eine Lesung in der Stadtbibliothek in Büderich stattgefunden. Die Schriftstellerin Monika Peetz, Wahl-Amsterdamerin und bekannt durch Titel wie „Die Dienstagsfrauen“, hat dem Publikum ihre aktuelle Trilogie „Die Sommerschwestern“ vorgestellt. Maren Jungclaus vom Verein Literaturbüro NRW, der das Literaturfestival organisierte, führte die Literaturfreunde durch den Abend. Als Moderatorin lotete sie im Gespräch die wichtigsten Stationen des Lebens und Schaffens der Autorin aus. Anhand von Textpassagen ihrer Romane erläuterte Peetz anschließend dem Publikum, wie sie Charaktere in ihren Romanen ausbildet, welche Beziehung sie während des Schreibprozesses zu ihnen entwickelt und welchen Einfluss die Niederlande auf ihre aktuelle Trilogie hatten. Einen Einblick in die Entstehung ihrer Werke und die Festlegung von Erzählperspektiven lieferte sie in einem amüsanten und anschaulichen Exkurs, bei dem sie das Publikum einbezog und so für manchen „Aha-Effekt“ sorgte. Auch ein humorvoller Niederländisch-Sprachkurs gehörte zu dieser Autoren-Lesung dazu. Das Literaturfestival ist im August des Jahres 2000 als „Literarischer Sommer am Niederrhein“ in den Städten Krefeld, Mönchengladbach und Neuss gestartet und mittlerweile weit über die Region des Niederrheins hinaus bekannt. Als grenzübergreifendes Literaturfestival ist der „Literarische Sommer“ einzigartig. In diesem Jahr nehmen von Juli bis September 30 Autorinnen und Autoren in 21 Städten beiderseits der Grenze teil, um bei insgesamt 60 Veranstaltungen die deutsch-niederländische Literatur zu feiern. Dabei wird es vielerlei Möglichkeiten geben, sich mit aktueller Literatur aus Deutschland und den Niederlanden zu beschäftigen und mit Autoren aus beiden Ländern bei Lesungen ins Gespräch zu kommen. Weitere Infos zum Programm gibt es online unter www.literarischer-sommer.eu.

(RP)