Obst und Gemüse für Schüler Lions setzen sich für gesundes Essen ein

Im Sommer hat der Lions-Club Düsseldorf Meererbusch für den guten Zweck Golf gespielt. Ein Teil des Erlöses dieses Charity-Turniers unterstützt ein Projekt des Vereins „Meerbusch hilft“, der sich für gesunde Ernährung von Schülern in der Realschule Osterath einsetzt. Die dortigen Lehrkräfte hatten mit Besorgnis wahrgenommen, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler ohne ein Frühstück in die Schule kommen – Gründe für diese Entwicklung sind laut Schule vielfältig. In einer Konferenz suchte das Kollegium nach einer Lösung, um insbesondere bei Schülern aus bedürftigen Familien eine ausgewogene und gesunde Ernährung ermöglichen zu können. Eine Idee war es, wenigstens einmal in der Woche den Jugendlichen Obst und Gemüse zur Verfügung zu stellen – dieses Angebot sollte sich an alle Schüler richten, aber besonders an die, die ohne Frühstück zur Schule kommen. „Denn eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist die Grundlage für Lernerfolg“, sagt die für das Projekt auf Seiten der Realschule verantwortliche Lehrerin Kristina Bonus.