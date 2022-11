Adventsaktion Feiner Spekulatius mit Seltenheitswert

In der Backstube werden 40 Kilo Teig geknetet, platt gedrückt, in Form gebracht und gebacken. Die Lions-Bäcker sind ein eingespieltes Team. Die Handgriffe sitzen, auch wenn es schnell gehen muss und es kleine Sticheleien gibt. „Unser Ton ist rau, aber herzlich“, so Neusen gut gelaunt. Roman Hiersig hat sich vor dem Treffen schon auf das Backen eingestimmt. „Ich habe heute morgen schon zu Hause Spekulatius gebacken. Allerdings ganz dicke mit einem Holzmodel geformt“, erzählt er und holt sich beim Bäckermeister gleich ein paar Backtipps. Ausprobieren kann er die Ratschläge auch direkt in der Backstube, wo er mit Schmackes den Teig aus einem großen Model klopft.

Im Nebenraum wird der Spekulatius dann verpackt. 450 Pakete sollen an zwei Tagen fertig werden. Dieter Veltjens, Gründungsmitglied der Lions, sorgt für den letzten Schliff. Er verschweißt die Päckchen und versieht sie mit dem Lions-Siegel. „Ich war schon beim ersten Backen dabei und es ist Ehrensache so lange mitzumachen, wie ich noch körperlich fit bin“, erzählt das 91-jährige Ehrenmitglied. „So und jetzt muss ich weiter und wieder arbeiten“, fügt er voller Elan an.

Der Lions-Club ist glücklich, den legendären hauchdünnen Spekulatius des Café Schwarz in diesem Jahr überhaupt auf seinem traditionellen Adventsbasar anbieten zu können. Selbstverständlich ist das nicht, denn das Café ist seit diesem Jahr geschlossen. „Wir haben bei anderen Bäckereien nachgefragt, ob wir dort backen können, aber keiner wollte uns in seine Backstube lassen“, berichtet Neusen. „Man muss aber auch sagen, dass heutzutage kaum noch jemand so guten Spekulatius herstellt wie die Familie Schwarz. Der ist hauchdünn, richtig knackig und man schmeckt die Handarbeit. Die meisten Bäcker stellen sie maschinell her. Dann sind sie zu dick und pappen oft am Gaumen“, setzt er hinzu. Eine neuer Ort wurde dann doch gefunden. Landbäckermeister Markus Hilgers, ein alter Freund von Heike Schwarz, stellt seine Backstube und auch seine Arbeitskraft zur Verfügung. „Das macht man unter Freunden eben so“, sagt er. Und natürlich ist auch Schwarz mit dabei und hat ihre spezielle Maschine, die die Motive in den Spekulatius drückt, mitgebracht. „Die Maschine nutzen wir seit den 1970er Jahren und es ist schön, dass sie jetzt weiter im Einsatz ist. Und es ist toll mitzumachen. Ich vermisse das Ganze schon etwas“, sagt sie. Und auch das Rezept für den Spekulatius hat schon viele Jahre auf dem Buckel. „Das stammt noch von meinem Opa. Wir verwenden nur gute Zutaten. Die Gewürze kommen dieses Mal aus der Apotheke. Beim Gewürzhändler hätten wir mehrere Kilo kaufen müssen. Das lohnt sich jetzt nicht mehr“, so Schwarz. Neusen ist froh über die Unterstützung der beiden Bäcker und hofft, dass die Kooperation auch die nächsten Jahre anhält.

Den Spekulatius verkaufen die Mitglieder des Lions Club am Samstag, den 3. Dezember, von 9 bis 14 Uhr, in der Passage vor Edeka an der Dorfstraße in Büderich. „Das ist die einzige Gelegenheit bei der man dieses legendäre Gebäck bekommen kann. Wer es genauso liebt wie wir, sollte vorbeikommen“, sagt Neusen. Neben dem Spekulatius wird es auch noch andere Plätzchensorten geben. „Die backen unsere Mitglieder nach ihren hauseigenen Spezialrezepten“, so der Activitybeauftragte. Zusätzlich verkaufen die Lions auch Mistelzweige, Weihnachtskarten und Honig. Der Erlös des Basars kommt in diesem Jahr wieder dem Friedensdorf Oberhausen zu Gute. Wolfgang Mertens vom Friedensdorf wird auch anwesend sein, um Kleiderspenden entgegenzunehmen. Gebraucht werden gut erhaltene Kleidungsstücke für Kinder und Jugendliche. „Es würde uns sehr freuen, wenn uns die Meerbuscher an diesem Adventssamstag unterstützen“, sagt der diesjährige Lions-Präsident Bernd Kieseier.