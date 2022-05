Engagement in Meerbusch : Lions-Club golft für den guten Zweck

Meerbusch Mit dem Erlös des Benefiz-Golfturnieres des Lions-Club Meerbusch-Düsseldorf werden benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützt.

„Einige in unserem Club spielen Golf. Die Turnier-Idee entstand aus einer Laune heraus und füllte sich schnell mit Leben.“ Zu den aktiven Golfern vom Nachmittag gesellten sich nach Turnierschluss weitere Lions-Mitglieder, zumeist in Begleitung. In lauschigen Innenhof des Golfclub-Restaurants war der Tisch für 80 Personen gedeckt. Das Essen wurde bezahlt, ein Beitrag gespendet. Es sollte möglichst viel Geld zusammenkommen für den guten Zweck. „Die Spendensumme wird für benachteiligte Kinder und Jugendliche verwendet“, berichtet Claus Lenzmann. „Wir stehen dabei im engen Kontakt mit der Stadt und vergeben die Zuwendungen nach Absprache. Für uns dient dieses Projekt auch dazu, vor Ort sichtbar zu sein und uns zu engagieren.“ Das Gros der Lions-Mitglieder kommt aus Meerbusch. Es sind auch einige aus Düsseldorf dabei, wo der Club ursprünglich gegründet wurde, daher der Doppelname Düsseldorf-Meererbusch. Das Turnier war im Nu ausgebucht, erzählt Uta Solbach voller Freude: „Was für ein wunderbarer Abend. Wie schön, wenn man Gutes tun kann und auch noch seinen Spaß daran hat. Viel besser, als wenn man bloß einen Geldschein in einen Topf steckt.“