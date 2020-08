Leuchtturmspielplatz in Lank : Neuer Glanz, strahlende Gesichter

Mit einem Grinsen schwingt sich Frieda an der Seilbahn durch die Lüfte. Am Donnerstag wurde der Leuchtturmspielplatz in Lank eröffnet. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Lank-Latum Kletter-Mikado, Seilbahn, Bobbycar-Rennstrecke. 2019 erarbeiten Stadt, Eltern und Kinder gemeinsam ein Konzept für die Gestaltung des ersten „Leuchtturmspielplatzes“. Nun wurde er an der Eichendorffstraße eröffnet.

Beherzt greift Frieda (4) nach dem Seil, das ihr von unten an der Seilbahn angegeben wird. Die Freude steht dem kleinen Mädchen jetzt schon ins Gesicht geschrieben – bevor sie das beliebte Spielgerät überhaupt benutzt hat. Dann drückt sich die Vierjährige kräftig ab und schwingt an dem Seil durch die Lüfte. Hinter Frieda bildet sich eine lange Schlange von Kindern. Kein Wunder – jeder möchte die neue Seilbahn auf dem ersten „Leuchtturmspielplatz“ der Stadt an der Eichendorffstraße in Lank-Latum ausprobieren. Leuchtturmspielplatz heißt er, weil er auch Eltern und Kinder aus anderen Stadteilen anziehen soll.

„Die Seilbahn ist auf jeden Fall das Beste am neuen Spielplatz“, freut sich auch Dilara Thissen (11). „Die Strecke ist zwar kurz, aber weil sie keinen Sitz hat, ist es schwerer sich festzuhalten. Das macht Spaß.“ Auch die anderen Spielgeräte scheinen der Elfjährigen und den vielen anderen Kindern, die an diesem Donnerstagnachmittag gemeinsam mit ihren Eltern zur offiziellen Eröffnung gekommen sind, zu gefallen. Beim Kletter-Mikado balancieren Kinder um die Wette, in der „Matschecke“ läuft das Wasser ohne Pause und die Nestschaukel steht keine Sekunde still. Noch vor rund einem halben Jahr war der recht trostlos wirkende Spielplatz in Lank nicht mehr als Sandkasten, Schaukel, Rutsche. Seit dieser Woche erstrahlt der „Leuchtturmspielplatz“ im neuen Glanz. Und daran haben die unzähligen tobenden Kinder durchaus ihren Einfluss. Gemeinsam mit dem Stuttgarter Planungsbüro „Kukuk Freiflug“ und 30 Eltern sowie Kindern erarbeitete die Stadt im Mai 2019 das Konzept für den Umbau des Spielplatzes in Lank.