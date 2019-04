Bürger-Info : Anwohner streiten um Ausbau Lettweg

Der Lettweg in Meerbusch Archivfoto: HANS-JÜRGEN BAUER. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Die provisorische Fahrbahn in Büderich soll zum ersten Mal richtig hergestellt werden. Die Anwohner müssen sich zu 90 Prozent an den Kosten von 470.000 Euro beteiligen. Einige finden die Pläne der Verwaltung zu aufwendig.

Als „Info-Abend“ war die Veranstaltung betitelt, in der es um „Ausbaupläne für den Lettweg“ ging. „Das ist keine politische Veranstaltung, es geht heute ausschließlich um die Bürgerschaft“, so Technischer Beigeordneter Michael Assenmacher. Das Podium war mit Vize-Bürgermeister Leo Jürgens und den Mitarbeitern des Fachbereichs Straßen und Kanäle, Christof Baldus, Angelika Baumbach, Daniel Hartenstein, Jürgen Müller und Matthias Unzeitig, besetzt.

Rund 45 Anwohner des Lettwegs in Büderich bildeten das Publikum. Sie waren gekommen, um sich über das Für und Wider der Pläne und das Vorgehen der Stadt mit Blick auf eine Verbesserung der mit Schlaglöchern übersäten „Straße“ Luft zu machen. Einigkeit bestand darin, dass der rund 300 Meter lange Straßenabschnitt in einem miserablen Zustand ist. Denn seit dem Bau von mehreren Einfamilienhäusern und einem Mehrfamilienhaus vor rund 40 Jahren existiert nur eine Art Provisorium.

Eine „Herstellung“ der Straße ist bisher nicht erfolgt, die Löcher in der Oberfläche des ausgebauten Feldwegs wurden immer wieder ausgebessert. Beschwerden von den Bewohnern gab es reichlich, und so entschloss sich die Stadt zu einer „erstmaligen Herstellung“. Die soll professionell geschehen, erfordert nach dem geplanten Baubeginn im Oktober/November eine rund dreimonatige Bauzeit und verursacht Kosten von etwa 470.000 Euro. Daran müssen sich nach dem BauGB (Baugesetzbuch) die Bürger mit 90 Prozent der Kosten an der erstmaligen Herstellung einer Straße beteiligen.