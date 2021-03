Unglück in Meerbusch : Vermisster Jugendlicher aus Osterath ist tot

Osterath Am Montagabend wurde der Leichnam des 17-Jährigen aus Osterath in einem See auf dem Gelände eines Privatgrundstücks gefunden. Die Todesursache muss noch geklärt werden. Hinweise auf Fremdverschulden oder ein Gewaltverbrechen liegen derzeit nicht vor.

Rund einen Monat nach seinem Verschwinden ist ein vermisster Jugendlicher aus Osterath tot in einem See aufgefunden worden. Die Polizei hatte seit dem 23. Februar mit einem Bild nach dem 17-Jährigen gesucht und vermutet, dass dieser sich in Krefeld oder Düsseldorf aufhalten könnte. Der Jugendliche hatte am 2. Februar seine Wohnanschrift in Osterath verlassen, angeblich um spazieren zu gehen. Er kehrte nicht nach Hause zurück. Am Montagabend, 8. März, fand ein Berechtigter auf dem Gelände eines Privatgrundstücks mit See in Osterath den Leichnam des Vermissten im Wasser.