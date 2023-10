Ausbildung im Brandschutz Verstärkung für die Feuerwehr

„Die abgeschlossene Teilnahme am Truppmann-1 Lehrgang markiert den Beginn einer vielversprechenden Feuerwehrkarriere für diese jungen Männer und Frauen“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Die Meerbuscher Wehr sei stolz auf ihre neuen Mitglieder und freue sich darauf, sie in zukünftigen Einsätzen und Herausforderungen zu sehen. Mit mehr Männern und Frauen, die sich für den Rettungseinsatz qualifiziert haben, steigt auch die Sicherheit für die Bürger, denn der Lehrgang stellt sicher, dass gut ausgebildete Feuerwehrleute rund um die Uhr bereitstehen, um im Notfall zu handeln. In Meerbusch wird die Feuerwehr zum Großteil aus freiwilligen Kräften gebildet, deswegen ist es von entscheidender Bedeutung für die Einsatzfähigkeit, zu jeder Zeit genug Personen einsatzbereit zu haben. „Wir gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zu ihrem Erfolg und wünschen ihnen viel Erfolg auf ihrem Weg in der Feuerwehr“, heißt es von deren Pressestelle.