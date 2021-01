Sport in der Pandemie : Laufen lernen in Osterath

Vor den Pandemie hatten sich mehrere Läufer desOstarther TV zu Laufbegleitern ausbilden lassen. Foto: RP/TV Osterath

Osterath Beim Osterather TV führen so genannte Laufbegleiter Neu- und Wiedereinsteige in den Ausdauersport ein. Gerade während der Corona-Pandemie entdecken viele Menschen den Ausdauersport für sich. Neue Kurse müssen jedoch bis zum Ende des Lockdowns warten.

In den Meerbuscher Wäldern, auf den Feldwegen und am Rhein sind in diesem Jahr so viele Jogger unterwegs wie noch nie. Die Corona-Pandemie und der Wegfall anderer Möglichkeiten der Freizeitgestaltung hat viele „Laufmuffel“ zum Sport im Freien ermutigt. Auch in der Laufabteilung des Osterather TV war ein positiver Trend zu erkennen – bis der Lockdown alles vorerst wieder zum Erliegen brachte.

„Ausdauersport sollte man unbedingt regelmäßig machen. Daher ist es sehr schade, dass wir ihn derzeit nicht zusammen in der Gruppe ausüben dürfen“, sagt Lauftreff-Leiter Ulrich Siewert. Erst im März hatten sich in Stefan Lother, Carsten Gereke, Petra Schiefer, Kerstin Runge, Alex Beeck, Karin Zimmermann und Sven Bohnsack sieben OTV-Mitglieder zum Basic 1-Laufbetreuer fortbilden lassen und waren frohen Mutes, Neu- und Wiedereinsteiger in den Sport einzuführen. „Viele Anfänger neigen dazu, einfach loszurennen, ohne sich ihre Kräfte einzuteilen. Unsere Laufbegleiter achten darauf, dass stets das richtige Tempo angeschlagen wird und niemand aus der Gruppe verloren geht“, erklärt Siewert. Er selbst mache das Ganze schon seit mehr als zehn Jahren und „zum Glück ist noch nie der Fall eingetreten, dass jemand mit dem Taxi nach Hause gebracht werden musste, weil er mit seiner Puste am Ende war“, fügt der 68-Jährige augenzwinkernd hinzu. Darüber hinaus geben neben den Trainern und auch die Begleiter den Einsteigern wichtige Tipps für den Laufsport, beispielsweise zum richtigen, die Gelenke schonenden Laufstil oder zum richtigen Equipment, an die Hand. Mehr als 80 Aktive zählt die Laufabteilung des Osterather TV momentan – und die sind dort in den besten Händen. Zum dritten Mal in Folge wurde der OTV-Lauftreff im Sommer vom Leichtathletikverband (DLV) mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet.

Das Altersspektrum der Mitglieder reicht von Anfang 20 bis Mitte 60. „Man kann man in jedem Alter mit diesem Sport beginnen. Und es kann auch jeder, denn Laufen ist vor allem eine Kopf- und Willenssache“, meint Siewert. Es kommt darauf an, die eigenen Fähigkeiten kennen zu lernen und das sportliche Pensum entsprechend anzupassen.

Wer nach guten Gründen für Ausdauertraining sucht, wird schnell fündig. Joggen stärkt das Herz-Kreislauf-System. Das Herzvolumen nimmt zu, Ruhepuls und Blutdruck sinken. Zudem lässt Laufen die Pfunde purzeln. Beim Laufen sind rund 70 Prozent der Muskulatur des menschlichen Körpers im Einsatz, es werden somit viele Kalorien verbrannt. „Der Anteil der Fettverbrennung ist bei langsamem Lauftempo am höchsten“, erklärt Siewert. Bereits drei Dauerläufe von jeweils 30 bis 40 Minuten Länge pro Woche wirkten sich äußerst positiv auf die Gesundheit aus. Die Chance, es neu mit dem Laufen zu versuchen, besteht beim OTV – wenn es die Corona-Pandemie zulässt – im ersten Quartal dieses Jahres wieder. Dann soll zum einen ein Kursus, der sich allein an Neueinsteiger richtet und zum anderen ein „Slow Jogging“-Kursus, bei dem auf gelenkschonende Weise der sanfte Einstieg in den Ausdauersport ermöglicht wird, starten. Natürlich sind in beiden Fällen die Laufbegleiter wieder mit an Bord, um auf die Newcomer Acht zu geben. „Da Corona auch in den kommenden Wochen sicher noch ein Thema ist, werden wir die Gruppen recht klein halten, um auch beim Sport untereinander Abstand halten zu können“, sagt Siewert.