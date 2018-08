Latumer See in Meerbusch: Anakonda im Wandersee entdeckt

Latumer See : Anakonda im Meerbuscher See entdeckt

Spaziergänger machten ein Foto von der Anakonda im See. Inzwischen sind die Wege um den See abgesperrt. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch Eine fast drei Meter lange Anakonda ist am Donnerstag an einem Wandersee in Meerbusch im Ortsteil Lank-Latum entdeckt worden. Angler hatten das schwarz-gelbe Tier gefunden und das Ordnungsamt angerufen. Der See ist abgesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Mitarbeiter des Ordnungsamts sahen bei ihrer Ankunft die Würgeschlange, wie sie sich um einen Ast geschlängelt sonnte und später wieder ins trübe Wasser ging. Experten vermuten, dass sie dort schon länger lebt, weil sie sehr scheu wirkte. Unklar ist, ob sie von ihrem Besitzer ausgesetzt worden ist.

Der See, der ein beliebtes Ziel für Spaziergänger ist und der an ein Wohngebiet grenzt, wurde am Nachmittag gesperrt. „Auch wenn keine direkte Gefahr von dem Tier ausgeht“, so Arnd Römmler vom Ordnungsamt der Stadt Meerbusch.



Boa aus Tönisvorst : Vermisste Würgeschlange ist wieder da

zurück

weiter