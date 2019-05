Handball : Lanks Damen feiern vierten Sieg in Folge

Lanks Damen feiern vierten Sieg in Folge

Michael Cisik verlässt die TDL-Damen nach dem vierten Sieg in Folge. Foto: falk janning, (faja)

Nach dem 32:29-Erfolg beendet der TuS Treudeutsch die Saison in der Nordrheinliga als Tabellensechster.

Die Damen des TuS Treudeutsch boten ihren Fans zum Saisonausklang zwar kein rauschendes Handballfest, doch Grund zum Feiern fanden die Lanker dennoch. Mit 32:29 (15:15) besiegte die Truppe von Trainer Michael Cisik in der Forstenberg-Sporthalle den Dünnwalder TV, feierte damit den vierten Sieg in Folge und beendete die Saison als Sechster in der oberen Tabellenhälfte der Nordrheinliga.