Ferienbetreuung in Lank-Latum : In Lank wird in den Ferien zusammen gekocht

Kleine Köche (v.l.): Jasmin, Melina, Charlotte, Annalei, Alessia. Foto: Tim Kronner

Knapp 40 Kinder machen bei der Ferienbetreuung des OBV Meerbusch an der Pastor-Jacobs-Grundschule mit. So verbringen sie dort ihre Zeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Tim Kronner Von Tim Kronner Autorendetails aufklappen Tim Kronner (kron) ist Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Viele Köche verderben den Brei. Dass dieses Sprichwort nicht unbedingt stimmt, beweisen in dieser Woche die Kinder an der Pastor-Jacobs-Grundschule in Lank-Latum. Dort findet derzeit die Ferienbetreuung des OBV Meerbusch statt. Drei Wochen lang verbringen die Kinder hier ihre Ferien. In dieser (der zweiten) Woche steht das Thema „gesunde Ernährung“ auf dem Programm. Wie das vor Ort aussieht?

In der Küche im obersten Geschoss der Schule wuseln knapp 40 kleine Köche herum. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ob in der Bolognese rühren, Nudelplatten in die Auflaufform legen oder Käse streuen. Das Hauptgericht: Lasagne. „Die Kinder haben sich das selbst ausgesucht“, sagt Jan Ollmann, Leiter des Ferienprogramms. Und seine Kollegin Kerstin Ettlin ergänzt: „Dafür waren wir auch gemeinsam einkaufen.“ Als Vorspeise gibt es Bruschetta, anschließend Früchtequark. Darin findet sich auch das ein oder andere außergewöhnliche Obst. „Am Anfang der Woche haben wir ein Food-Tasting gemacht“, sagt Ollmann. Da haben die Kinder mit geschlossenen Augen unter anderem Papaya und Mango probiert – und Geschmack daran gefunden. „Auf diese Weise wollen wir den Kindern das Thema gesunde Ernährung spielerisch näher bringen“, sagt Ollmann. Apropos spielerisch: Zwischen dem Kochen und Essen wird natürlich auch viel gespielt. Ziel des OBV sei es außerdem, in der OGS zukünftig mit regionalen Landwirten zusammenzuarbeiten.