Meerbusch: Langster Fährhaus öffnet erst 2019

Meerbusch Die für das laufende Jahr geplante Wiedereröffnung verschiebt sich wegen hohen Sanierungsbedarfs. Eigentümer streitet mit Ex-Pächtern.

Seit sechs Jahren steht das Gebäude in Nähe des Fähranlegers Langst-Kierst leer. Eigentümer ist Ulrich Gerstner, ein Xantener mit Wohnsitz in der Schweiz, der auch Geschäftsführer des gegenüberliegenden Rheinhotels Vier Jahreszeiten ist. Er streitet sich mit den früheren Pächtern um den Zustand des Gebäudes. Deren Unter-Pächter verließen das Lokal quasi über Nacht, nahmen Einrichtungsgegenstände und Küchenutensilien mit. Die hatte aber Gerstner dem eigentlichen Pächter zur Verfügung gestellt - und fordert nun, den Schaden zu ersetzen. Das Ganze liegt in Düsseldorf bei Gericht. Auch das sei, so sagt es Patrick Gerstner, mit ein Grund für die Verzögerung: Für eine mögliche Beweisaufnahme sollte das Haus im Ist-Zustand bleiben, falls im laufenden Rechtsstreit ein Ortstermin geplant würde. "Das zeichnet sich aber nicht ab", sagt Gerstner.