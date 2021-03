Landwirtschaft in Meerbusch : Erfolg mit Eiern aus dem Hühnermobil

Landwirtschaft in Meerbusch

Langst-Kierst Landwirt Rainer Roos und sein Sohn Alexander arbeiten seit einem halben Jahr mit dem vollautomatischen Wagen. Zum modernen Konzept gehören auch Verkaufsautomaten für Eier und Fleisch sowie ein Online-Shop.

Wenn die Klappe aufgeht, ist kein Halten mehr. Pünktlich um zehn Uhr morgens öffnet sich das Hühnermobil automatisch und rund 450 braune Legehennen purzeln, flattern und hüpfen aus ihrem Truck. Der steht auf einer rund 2,5 Hektar großen Wiese mitten in Langst-Kierst an der Straße Am Dyck und ist seit rund sechs Monaten das Zuhause der Tiere. „Sie haben sich toll eingelebt und den Winter bislang ohne Parasiten und Krankheiten hinter sich gebracht“, erzählt Landwirt Rainer Roos.